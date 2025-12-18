[Photos]. L'hôpital Mémorial de Saint-Lô dévoile ses nouveaux blocs opératoires

En ce moment Paris-Seychelles JULIEN DORE
Santé. Mardi 16 décembre, les travaux de rénovation des blocs opératoires de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô ont été inaugurés. Après plus de six ans d'étude et de travaux, les salles d'opération sont maintenant plus modernes et plus ergonomiques.

Publié le 18/12/2025 à 16h01 - Par Thibault Lecoq
L'Hôpital Mémorial de Saint-Lô a inauguré ses nouveaux blocs opératoires mardi 16 décembre. - Thibault Lecoq

Enfin fini ! Après plus de six ans d'étude et de travaux, l'Hôpital Mémorial de Saint-Lô a pu inaugurer ses nouveaux blocs opératoires, mardi 16 décembre. Ce projet de modernisation a coûté 6 millions d'euros. Les travaux ont été réalisés tout en gardant le site actif avec des opérations. Il y a maintenant six blocs, tout est neuf, et le matériel est de pointe.

45 mètres carrés en moyenne

"Nous avons gagné des mètres carrés, ça, c'est quelque chose d'important. Les superficies des salles d'opération ont été augmentées, de 28 à 45 mètres carrés, ce qui donne des espaces de travail beaucoup plus agréables pour les professionnels de santé et pour améliorer la qualité, la sécurité des interventions pour les patients", explique Sandrine Beaufils, infirmière de bloc opératoire et cadre du service.

Les blocs fonctionnent déjà. Les derniers travaux ont été achevés mi-novembre.Les blocs fonctionnent déjà. Les derniers travaux ont été achevés mi-novembre. - Thibault Lecoq

La salle de réveil a été aussi refaite. De l'autre côté, une salle d'admission pour les vérifications préopératoires a été ajoutée. Les circulations ont été repensées dans tous les services.La salle de réveil a été aussi refaite. De l'autre côté, une salle d'admission pour les vérifications préopératoires a été ajoutée. Les circulations ont été repensées dans tous les services. - Thibault Lecoq

643 000€ de matériel innovant

"Il y a eu du matériel innovant qui a équipé ces pièces", précise l'infirmière. "Il nous permet de faire de la diffusion d'images dans les autres établissements de santé, pour faire un partage avec les internes, les professionnels en formation, pour avoir aussi des avis médicaux de centres hospitaliers comme le CHU. Et puis aussi en interne, de pouvoir suivre les temps opératoires sans s'approcher du champ opératoire pour respecter l'asepsie", détaille-t-elle. Et d'ajouter : "Il y a l'ergonomie aussi au travail. Les nouvelles technologies avec des systèmes d'installation différents qui nous permettent d'avoir moins de câbles techniques qui encombrent la salle d'opération."

Le poste d'anesthésie est plus ergonomique. On peut le déplacer et changer les éléments en panne qu'il y a dessus.Le poste d'anesthésie est plus ergonomique. On peut le déplacer et changer les éléments en panne qu'il y a dessus. - Thibault Lecoq

Il n'y a plus de câbles qui traînent. Par exemple, les câbles d'arrivée et d'évacuation de l'anesthésie passent dans un bras qui part directement dans le plafond.Il n'y a plus de câbles qui traînent. Par exemple, les câbles d'arrivée et d'évacuation de l'anesthésie passent dans un bras qui part directement dans le plafond. - Thibault Lecoq

Le coût en équipement de matériel médical est de 643 000€ sur trois ans.Le coût en équipement de matériel médical est de 643 000€ sur trois ans. - Thibault Lecoq

Certaines salles d'opération ont accès à la lumière naturelle. "Pour la fatigue, pour le bien-être des professionnels, c'est aussi très important", glisse Sandrine Beaufils.

Le bras qui apporte la lumière peut maintenant filmer ce qui est en cours d'opération.Le bras qui apporte la lumière peut maintenant filmer ce qui est en cours d'opération. - Thibault Lecoq

Ces images peuvent être diffusées sur plusieurs écrans et aussi vers d'autres établissements de santé, pour la formation des internes ou les avis médicaux externes.Ces images peuvent être diffusées sur plusieurs écrans et aussi vers d'autres établissements de santé, pour la formation des internes ou les avis médicaux externes. - Thibault Lecoq

Différentes réserves et espaces de stockage pour la pharmacie ont aussi été ajoutés.Différentes réserves et espaces de stockage pour la pharmacie ont aussi été ajoutés. - Thibault Lecoq

