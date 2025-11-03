En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Saint-Lô. L'hôpital Mémorial installe une innovation unique en Normandie pour la santé des femmes

Santé. Depuis la mi-octobre, il est possible d'avoir une hystéroscopie sans passer par le bloc opératoire à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Les patientes vont avoir un véritable gain dans ce traitement.

Publié le 03/11/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô. L'hôpital Mémorial installe une innovation unique en Normandie pour la santé des femmes
La docteure Pascale Faggianelli, gynécologue à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, présente le nouveau matériel qui vient d'arriver pour réaliser des hystéroscopies. - Thibault Lecoq

Une innovation unique en Normandie et rare en France est arrivée à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô depuis la mi-octobre, dans le service de gynécologie obstétrique. Une nouvelle organisation a été mise en place, avec du nouveau matériel pour pouvoir réaliser des hystéroscopies et de traiter les causes de douleur directement et sans anesthésie, ou juste locale. Cela est possible avec du matériel qui a été miniaturisé et n'est pas plus grand qu'un stérilet, autour de 7mm de diamètre.

Qu'est-ce qu'une hystéroscopie ? 

Une hystéroscopie est un examen gynécologique qui permet de voir l'intérieur de l'utérus et du col de l'utérus, pour diagnostiquer la cause de douleur. Elle permet ensuite d'avoir un traitement directement, comme retirer des fibromes.

Cette innovation est un vrai gain pour les patientes. "Pour elles, c'est un gain de temps passé à l'hôpital car elles viennent entre une heure et une heure et demie. Elles restent au même endroit dans une seule pièce, où elles resteront un quart d'heure après la procédure le temps de vérifier que tout va bien pour elles. Elles viennent, elles sont traitées, elles repartent et elles auront le bénéfice du traitement directement", explique la gynécologue Pascale Faggianelli. Avant, avec le passage au bloc, il fallait des rendez-vous en amont, et le jour de l'opération, il fallait réserver une demi-journée. "Pour elle, c'est globalement de stress", ajoute la docteure. C'est aussi moins traumatique, avec des instruments moins intrusifs. La douleur, sans anesthésie, est comparable à une douleur de règle selon Pascale Faggianelli.

Gagnant-gagnant-gagnant

Pour les médecins, les instruments sont plus simples à manier, et surtout, la caméra permet de toujours voir la procédure en cours quand ce n'était pas le cas lors d'un passage au bloc. "C'est vraiment une façon de leur proposer une optimisation de leur prise en charge, et dans le cadre de cette optimisation, pour l'hôpital, c'est gagnant-gagnant car on va utiliser beaucoup moins de personnel, beaucoup moins de temps et on va pouvoir garder des heures de bloc opératoire pour des interventions qui vraiment le nécessitent", précise-t-elle aussi sur le côté médico-économique.

