Star Academy. Le château se visite enfin ! Cours, rencontre de candidats (dont Pierre Garnier ?) : comment réserver gratuitement

Société. Ce jeudi 18 décembre 2025, la Star Academy franchit un nouveau cap. TF1 et Endemol lancent un pop-up immersif gratuit, permettant au public d'entrer dans une reconstitution fidèle du château mythique de Dammarie-les-Lys. Décors emblématiques, objets cultes, rencontres avec d'anciens candidats… et une question qui brûle toutes les lèvres : Pierre Garnier fera-t-il une apparition ?

Publié le 18/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Le château de la Star Academy ouvre ses portes au public : immersion gratuite et surprises au programme. - TF1

C'est une expérience que les fans attendaient sans vraiment oser l'imaginer. En plein cœur de Paris, à deux pas de la place de la République, la Star Academy prend vie hors écran grâce à un pop-up store immersif baptisé "L'Appart de Noël".

Derrière une façade discrète, les visiteurs pénètrent dans un espace entièrement scénographié, pensé comme une version miniature et fidèle du château où vivent les élèves de l'émission. Le lieu est accessible gratuitement, dans la limite des places disponibles, et restera ouvert jusqu'au 21 décembre.

Décors emblématiques, objets cultes et souvenirs de château

Dès l'entrée, l'illusion opère. Couloir pailleté, ambiance de fête, références visuelles immédiates : tout est fait pour recréer l'ADN du programme. A l'intérieur, les pièces cultes s'enchaînent et réveillent instantanément la nostalgie des fidèles.

Le téléphone rouge, le Wall of Fame des anciennes promotions, le piano, les canapés des débriefs, sans oublier les clins d'œil à Nikos Aliagas… Chaque détail a été soigneusement reproduit pour offrir une immersion totale dans l'univers de la Star Academy.

Boutique exclusive, café, cours et expériences interactives

Plus qu'une simple exposition, L'Appart de Noël se veut un lieu de vie. Les visiteurs peuvent flâner dans une boutique officielle proposant des produits exclusifs, faire une pause dans un café convivial, ou encore revivre les moments forts de l'émission grâce à un salon de visionnage équipé d'un écran géant.

Des expériences interactives sont également proposées, comme un studio pour apprendre la chorégraphie de l'hymne de la saison ou des cours exclusifs animés par les professeurs emblématiques de l'émission, accessibles sur inscription via les réseaux sociaux.

Anciens candidats, rencontres surprises et proximité avec le public

L'autre grande promesse de ce pop-up, ce sont les rencontres avec d'anciens élèves. Présents lors de l'inauguration et attendus tout au long de l'événement, ils viennent échanger, partager leur expérience et créer un lien direct avec le public.

Pour TF1, l'objectif est clair : rapprocher la Star Academy de ses fans, sortir le programme du cadre strictement télévisuel et l'inscrire pleinement dans les nouveaux usages, notamment ceux des réseaux sociaux et des expériences immersives.

Pierre Garnier sera-t-il présent ? La question qui agite les fans

Impossible de parler de Star Academy sans évoquer Pierre Garnier, grand gagnant de l'édition 2023 et figure incontournable du phénomène (surtout en Normandie !). Depuis son concert à l'Accor Arena, le 9 décembre 2025, l'artiste a annoncé vouloir faire une pause après les dernières dates de sa tournée Chaque seconde tour.

Alors, faut-il espérer le croiser à L'Appart de Noël ? Rien n'est moins sûr. Cette parenthèse annoncée laisse penser que sa venue n'est peut-être pas pour tout de suite. A moins, bien sûr, que le Normand ne réserve une surprise dont lui seul a le secret. Une chose est sûre : rien ne dit qu'il n'y viendra pas un jour, si l'expérience est réitérée.

Informations pratiques

L'Appart de Noël – Star Academy
Showroom République-Valmy, 27 boulevard Jules-Ferry, Paris XIe
Du 18 au 21 décembre 2025
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

RESERVER ICI

 

