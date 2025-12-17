En ce moment 12 to 12 SOMBR
Caen. Surprise ! Pierre Garnier chante depuis la mairie pour le calendrier de l'Avent

Loisir. Surprise pour les Caennais de passage devant l'Abbaye-aux-Hommes ce mercredi 17 décembre. Ce sont Daysy et Pierre Garnier qui constituaient la surprise de l'étonnant calendrier de l'Avent.

Publié le 17/12/2025 à 19h00 - Par Lilian Fermin
Caen. Surprise ! Pierre Garnier chante depuis la mairie pour le calendrier de l'Avent
Pierre Garnier était à la mairie de Caen ce mercredi 17 décembre.

L'information avait quelque peu fuité au regard de la foule massée devant l'Abbaye-aux-Hommes ce mercredi 17 décembre à 18h. Comme chaque soir, une fenêtre de l'édifice s'est illuminée, laissant apparaître un spectacle. C'est le local Pierre Garnier, en concert au Zénith de Caen ce soir, qui a fait profiter les passants de son tube Ceux qu'on était.

Daysy a ouvert le bal.

Daysy en première partie

Toutefois, certains étaient bien surpris de voir apparaître au début Daysy, acolyte de Pierre Garnier. "On s'est demandé pourquoi ce n'était pas Pierre !", réagi une fillette. Mais la surprise, et le bruit des fans, n'en furent que plus grand quand le Caennais a pointé le bout de son nez à la fenêtre.

Tous n'étaient d'ailleurs pas dans la confidence. "Je suis venu comme ça, c'était bien", s'en réjouit Raphaël Pasquier. "Je le connais de la Star Academy, mais je ne suis pas un fan non plus. Ce n'est pas moi qui ai crié quand il est arrivé !"

L'inverse de Paco. Le jeune garçon, qui ne voyait pas le chanteur pour la première fois, était bien là car "notre mère nous a envoyé un message pour nous dire que c'était lui qui allait chanter ce soir", dit-il.

Qui sera le prochain ?

Après sa chanson, Pierre Garnier a remercié la foule puis s'en est allé se préparer pour son spectacle au Zénith de Caen. Cette année, l'étonnant calendrier de l'Avent de Caen a attiré Louis Bertignac, Daysy, Jyeuhair et Pierre Garnier donc. L'an passé, Joseph Kamel s'était également produit. Alors, à qui le tour ? Orelsan ? Tout semble possible !

Daysy a ouvert le bal.

