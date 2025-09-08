En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Sony Music France s'associe au label indépendant normand Duchess Production

Culture. Sony Music France annonce un partenariat avec Duchess Production, un label indépendant basé à Caen, fondé en 2021 par Léo Chatelier.

Publié le 08/09/2025 à 17h51 - Par Aline
Musique. Sony Music France s'associe au label indépendant normand Duchess Production
Daysy, Pierre Garnier et Joseph Kamel figurent parmi les lauréats des Victoires de la Musique 2025, une reconnaissance majeure pour le label Duchess Production. - Instagram @duchesspublishing @leo.chatelier

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sony Music France annonce un partenariat stratégique avec Duchess Production, un label indépendant normand. Ce rapprochement vient souligner l'importance croissante des scènes locales dans le développement de la filière musicale française.

Un label normand au cœur de l'émergence musicale

Derrière Duchess Production, c'est la Normandie qui s'impose comme terre de talents. En seulement quelques années, le label caennais a su faire émerger des artistes aujourd'hui incontournables comme Pierre Garnier et Joseph Kamel. A ce jour, Duchess Production accompagne 18 artistes, parmi lesquels Adèle & Robin, DAYSY, ou encore Naumaur et Piano Billie.

Les artistes de Duchess Production évoluent au sein de trois entités complémentaires : Duchess pour les sonorités pop et variétés, Ark pour les musiques urbaines, et Theory dédiée aux musiques électroniques. En parallèle de ce développement artistique, le label normand a franchi une nouvelle étape en ouvrant un studio d'enregistrement à Caen en avril dernier, renforçant ainsi son ancrage local. Il bénéficie désormais du soutien de Sony Music France, qui est entré à son capital.

Marie-Anne Robert, présidente de Sony Music France, déclare : "Nous sommes fiers de nous associer au label Duchess, dont la vision artistique, l'ancrage local et l'engagement envers les artistes résonnent pleinement avec les valeurs de Sony Music France. Cette prise de participation reflète notre volonté de construire des partenariats durables avec des structures qui font émerger les talents là où ils sont."

Une alliance qui renforce l'ambition et l'identité du label.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. Sony Music France s'associe au label indépendant normand Duchess Production
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple