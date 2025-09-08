Musique. Sony Music France s'associe au label indépendant normand Duchess Production

Sony Music France annonce un partenariat stratégique avec Duchess Production, un label indépendant normand. Ce rapprochement vient souligner l'importance croissante des scènes locales dans le développement de la filière musicale française.

Un label normand au cœur de l'émergence musicale

Derrière Duchess Production, c'est la Normandie qui s'impose comme terre de talents. En seulement quelques années, le label caennais a su faire émerger des artistes aujourd'hui incontournables comme Pierre Garnier et Joseph Kamel. A ce jour, Duchess Production accompagne 18 artistes, parmi lesquels Adèle & Robin, DAYSY, ou encore Naumaur et Piano Billie.

Les artistes de Duchess Production évoluent au sein de trois entités complémentaires : Duchess pour les sonorités pop et variétés, Ark pour les musiques urbaines, et Theory dédiée aux musiques électroniques. En parallèle de ce développement artistique, le label normand a franchi une nouvelle étape en ouvrant un studio d'enregistrement à Caen en avril dernier, renforçant ainsi son ancrage local. Il bénéficie désormais du soutien de Sony Music France, qui est entré à son capital.

Marie-Anne Robert, présidente de Sony Music France, déclare : "Nous sommes fiers de nous associer au label Duchess, dont la vision artistique, l'ancrage local et l'engagement envers les artistes résonnent pleinement avec les valeurs de Sony Music France. Cette prise de participation reflète notre volonté de construire des partenariats durables avec des structures qui font émerger les talents là où ils sont."

Une alliance qui renforce l'ambition et l'identité du label.