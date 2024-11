[Photos] Tendance Session à Cabourg. Pierre Garnier, Joseph Kamel, Daysy… Retour sur un concert d'exception !

Une ambiance incroyable, un concert gratuit d'exception. Mercredi 6 novembre, à la Sall'in de Cabourg, le Tendance Session organisé par votre radio préférée a fait salle comble. 800 personnes se sont rassemblées pour applaudir Pierre Garnier, la nouvelle star de la chanson française ayant grandi dans la Manche, Joseph Kamel, le Normand à la voix inimitable, Daysy, la Caennaise aux textes puissants et Adèle & Robin, le duo pop à l'univers sensible.

Joseph Kamel captive son public

Sur scène, Adèle & Robin ont chauffé le public, avant que Daysy et sa voix unique ne reprennent le flambeau. Joseph Kamel, chaleureux, toujours dans l'échange avec le public, parfois joueur, a pris le relais, chantant ses plus grands titres, comme Ton Regard, que l'on entend sur Tendance Ouest en ce moment, Celui qui part et Beau.

Pierre Garnier repris en chœur

Pierre Garnier a clôturé la soirée devant un public acquis à sa cause. Le vainqueur de la dernière "Star Academy", déjà passé dans les studios de Tendance Ouest, a pu interpréter huit titres, dont les incontournables Nous on sait et Ceux qu'on était, repris en chœur par ses fans qui ne se sont pas fait prier pour donner de la voix !

Ses fans l'attendaient : Pierre Garnier a fait le show mercredi 6 novembre à Cabourg. - Saona Cordier

Joseph Kamel, toujours chaleureux, a envoûté son public de sa voix inimitable. - Saona Cordier

Il suffit d'une guitare et d'une voix inimitable pour séduire le public. Cela tombe bien, Pierre Garnier a les deux ! - Saona Cordier

Joseph Kamel n'a pas hésité à échanger et à jouer avec les spectateurs. - Saona Cordier

Une jeune fille qui ne rate aucune miette du concert ! - Saona Cordier

Une scène aux couleurs normandes, mercredi 6 novembre à Cabourg, avec la Caennaise Daysy, entourée des Normands Pierre Garnier et Joseph Kamel. - Saona Cordier

Le duo Adèle & Robin s'est révélé lors du Tendance Session à Cabourg. - Saona Cordier

Toutes les photos de Saona Cordier sont à retrouver sur son compte Instagram, @sao_musicapture.