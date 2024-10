Tendance Session. Opération spéciale : gagnez deux places et l'aller-retour à Cabourg pour voir Pierre Garnier et Joseph Kamel !

Jeu, cadeau. Vous habitez dans l'agglomération de Saint-Lô et rêvez d'assister au Tendance Session organisé à Cabourg, avec notamment Pierre Garnier et Joseph Kamel à l'affiche ? Rendez-vous samedi 26 octobre pour jouer et faites partie des 60 privilégiés à monter dans le car Tendance Session, direction la Sall'in et un concert exceptionnel !