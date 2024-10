Concert. Joseph Kamel au Zénith de Caen : du rêve à la réalité !

Joseph Kamel, si vous ne le connaissez pas encore, est un artiste (auteur, compositeur, interprète) franco-égyptien. En 2024, il fait un véritable bond en avant dans sa carrière avec la sortie de son premier album studio. Son single Ton regard, sorti en mai 2024, est un succès retentissant, renforcé par sa collaboration avec Julien Doré sur le titre Beau. Cette reconnaissance le place sur le devant de la scène et annonce une tournée qui s'annonce mémorable.

Le Zénith de Caen : un concert à la maison

Joseph Kamel l'a annoncé avec beaucoup d'émotion : son premier Zénith aura lieu à Caen le 29 mai 2026. Ce choix n'est pas un hasard pour l'artiste, qui considère cette ville comme sa maison. Il confie :

“Je suis méga ému à l'idée de vous annoncer ça, parce que c'était un rêve de gosse. Je vais faire mon premier Zénith. Et pour moi, c'était impensable de le faire ailleurs qu'à la maison, là où j'ai écrit mes premières chansons, joué mes premières notes de guitare, et vécu depuis plus de 15 ans. Les amis, on se retrouve le 29 mai 2026, au Zénith de Caen."

Les billets pour cet événement seront disponibles dès vendredi 18 octobre à 12h. Un moment unique en perspective pour Joseph et ses fans qui auront l'occasion de partager ce rêve avec lui, dans une salle mythique et chère à son cœur.

Une tournée et un passage au Tendance Session

En plus de ce concert au Zénith de Caen, Joseph Kamel sera en tournée dans toute la France pour promouvoir son nouvel album.

Et ce n'est pas tout : il sera également sur scène lors du Tendance Session ! Une belle opportunité pour le public de découvrir ou redécouvrir son univers musical unique, et en plus, c'est un événement gratuit où l'on peut aussi retrouver Pierre Garnier, Daysy et Adèle & Robin.

