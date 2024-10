Tendance Session. Pierre Garnier, Joseph Kamel, Daysy… Tendance Ouest revient avec un concert gratuit d'exception !

Tendance Ouest revient avec un nouveau concert gratuit ! Mercredi 6 novembre, retrouvez-nous à 20h pour un Tendance Session d'exception à la Sall'in de Cabourg.

A l'affiche de cette soirée exceptionnelle, quatre artistes qui ont déjà conquis le cœur du public : Pierre Garnier, Joseph Kamel, Daysy et Adèle & Robin.

Pierre Garnier

A-t-on encore vraiment besoin de le présenter ? Pierre Garnier, le vainqueur de la dernière Star Academy, va faire fondre le cœur des spectateurs avec ses morceaux où l'émotion affleure toujours. Le natif de Caen, qui a grandi à Villedieu-les-Poêles, a conquis le public à une vitesse éclair, avec son premier album "Chaque seconde", certifié disque de platine, et des singles comme "Ceux qu'on était", "Nous on sait" et "Chaque seconde".

A seulement 22 ans, il fait déjà partie du paysage de la chanson française. Et ça ne fait que commencer : il revient vendredi 22 novembre avec un album où figureront quatre titres inédits. Pour les fans, rendez-vous en 2025 pour une tournée à travers la France, qui débute à Forges-les-Eaux le 10 janvier, avant des passages, au Havre le 21 janvier, à Caen le 26 mars, à Rouen le 23 avril ou encore au Mans le 13 mai.

Joseph Kamel

Lui aussi a percé rapidement dans le paysage musical français. Joseph Kamel, auteur-compositeur-interprète franco-égyptien arrivé à Caen à l'adolescence, s'est fait connaître avec son premier album, "Miroirs", et son duo avec Julien Doré sur "Beau". Le chanteur, à la voix profonde et percutante, est de retour avec un nouveau single, "Ton regard", où il évoque l'avenir, l'amour et la paternité. Un artiste à suivre de très près.

Daysy

Elle a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Père trompettiste, mère chanteuse, Daysy était prédestinée. A 2 ans, la Caennaise commence à chanter. A 9 ans, elle écrit ses premiers textes. Après un premier album en duo en 2019, celle qui est la co-autrice et co-compositrice de l'album de Pierre Garnier vient de sortir un nouvel EP avec des titres forts comme "Tara" et "Nouveau départ". Sa voix unique, ses textes puissants vont vous transporter. Bon voyage !

Adèle & Robin

Vous ne les connaissez pas encore ? Ce sera bientôt le cas ! Adèle & Robin, c'est l'un des duos les plus prometteurs de la pop française. Les deux complices, âgés de 25 ans pour elle et de 23 ans pour lui, suivent un chemin singulier dans le paysage de la variété française, quelque part entre Vidéoclub et Thérapie Taxi. Découvrez leur univers sensible et leurs mélodies poignantes à l'occasion de ce Tendance Session.

Gagnez vos places

Pour assister à ce concert, rien de plus simple : jouez en envoyant, dès vendredi 11 octobre à 6h, "NORMANDIE" au 7 14 15. Vous avez jusqu'au vendredi 25 octobre pour obtenir un précieux billet. A vous de jouer !