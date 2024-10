Musique. L'album Chaque Seconde du Normand Pierre Garnier certifié disque de platine

Encore une bonne nouvelle pour le Normand Pierre Garnier. Six jours avant le début de la nouvelle saison de la Star Academy, l'émission qui l'a fait connaître, son album Chaque Seconde vient d'obtenir une nouvelle certification et de franchir un palier.

Le syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a dévoilé, lundi 7 octobre, qu'il était devenu disque de platine. Cela représente l'équivalent de 100 000 ventes.

Le passage à l'album de platine a été constaté un peu plus tôt, le jeudi 3 octobre. Il aura fallu trois mois pour y parvenir. Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles dans la Manche, a deux autres certifications. Son single Nous on sait est single d'or et son titre Ceux qu'on était est single de diamant.

