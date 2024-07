Normandie. Le tube "Nous on sait" de Pierre Garnier certifié single d'or

Et un titre de plus pour le Normand Pierre Garnier. Le chanteur originaire de Villedieu-les-Poêles a annoncé lundi 29 juillet sur ses réseaux sociaux la certification "Single d'or" de son deuxième tube "Nous on sait" sorti le 17 mai dernier.

"Merci pour tout, c'est fou"

Cette récompense lui a été remise pour souligner les bonnes ventes de son second single. "Merci pour tout, c'est juste fou", a réagi Pierre Garnier qui a aussi eu la chance de porter la flamme olympique dimanche 14 juillet. Pour rappel, le tube "Ceux qu'on était" est certifié single de diamant, et son album "Chaque seconde" disque d'or depuis début juillet.