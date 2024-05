Normandie. "Nous on sait" : écoutez le nouveau single de Pierre Garnier !

Il est attendu par tous ses fans ! Après le succès de son premier single "Ceux qu'on était", sorti le mercredi 7 février, le deuxième disque de Pierre Garnier, "Nous on sait", est sorti vendredi 17 mai.

Pour faire patienter celles et ceux qui attendaient ce nouveau tube avec impatience, le vainqueur de la Star Academy 2024 originaire de Villedieu-les-Poêles avait partagé lundi 13 mai, un extrait de sa chanson sur les réseaux sociaux.

De prochains rendez-vous avec le public !

Le chanteur est en concert ce vendredi 17 mai, à 20h, au Zénith de la Métropole de Rouen. Par ailleurs, l'artiste sera avec nous pour un moment d'exception mercredi 22 mai, à 14h30, dans les studios de Tendance Ouest à Caen. On reviendra avec lui sur sa carrière, son aventure au sein du château, sa série de concerts et nous évoquerons ses titres et son futur album.

La date de sortie de son album "Chaque seconde" aura lieu le vendredi 7 juin, une date qu'il n'a pas choisie au hasard, puisque le lendemain il donnera le dernier concert de la tournée avec ses camarades du télé-crochet à l'Accor Arena de Paris, qui sera diffusé en direct sur TF1.