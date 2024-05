Musique. Pierre Garnier, le Normand gagnant de la Star Academy, fait une annonce à ses fans

Dimanche 5 mai, Pierre Garnier, Helena, Julien, Axel, Candice, Lénie et Djébril, les élèves de la Star Academy, ont donné deux concerts au Zénith de Paris. L'occasion pour le gagnant, le Normand Pierre Garnier, de faire une annonce totalement inattendue à ses fans.

Alors que son single Ceux qu'on était cartonne avec plus de 39 millions de streams à ce jour, il avait décidé de faire un geste pour la bonne cause. En effet, il a mis aux enchères son disque d'or qui s'est vendu à 37 000 euros. Une somme qu'il a reversée au Fonds national de la recherche scientifique, l'agence qui lutte en grande partie contre le cancer chez l'enfant et l'adulte.

Mais ce n'est pas tout ! Pierre Garnier est sur tous les fronts. Il enchaîne les concerts avec ses camarades, les émissions télé et radio, et ne néglige pas les séances en studio. Des bruits couraient sur la sortie d'un nouvel album le 7 juin prochain. C'est finalement une information qu'il a officialisée vendredi dernier. Et puis, autre bonne nouvelle qui est tombée hier, c'est la sortie d'un second single.

"Mon deuxième single s'appelle Nous on sait, et il sort le 17 mai", a-t-il annoncé sur la scène du Zénith de Paris, pour le plus grand bonheur de ses fans.

