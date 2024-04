Musique. Participez au Pierre Garnier's Cover by Tendance Ouest et rencontrez le chanteur dans nos studios

Tendance Ouest vous offre la possibilité de rencontrer Pierre Garnier lors du prochain Tendance VIP by Tendance Ouest. Vous êtes musicien, chanteur, vous jouez de la guitare, du piano, d'un instrument ?

Filmez-vous en train de reprendre Ceux qu'on était de Pierre Garnier et postez la vidéo sur Instagram en taguant @tendanceouest. Un jury examinera l'ensemble des vidéos reçues et offrira à l'un ou l'une des candidates la chance de pouvoir rencontrer le vainqueur de la Star Academy.

Le gagnant remportera non seulement une rencontre avec le chanteur mais aussi une guitare dédicacée par Pierre Garnier, mise en jeu par notre partenaire LORDEL MUSIQUE situé rue d'Auge à Caen et deux places pour assister au Tendance VIP by Tendance Ouest organisé le mercredi 22 mai dans les studios de Tendance Ouest à Caen.

Soyez original, offrez-nous votre plus belle prestation et partagez votre cover !

Publiez vos vidéos sur Instagram en taguant @tendanceouest.

Vous pouvez publier vos vidéos du 26 avril au 16 mai sur Instagram et le grand gagnant sera annoncé le vendredi 17 mai.

En octobre dernier, Solène a été élue gagnante du Vianney's Cover by Tendance Ouest lors du Tendance VIP aux Franciscaines de Deauville.