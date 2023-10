Tendance VIP by Tendance Ouest. Retrouvez les plus belles photos avec Vianney aux Franciscaines de Deauville

Vianney est un artiste accompli généreux et d'une grande gentillesse. Présent aux Franciscaines de Deauville vendredi 20 octobre dans le cadre du Tendance VIP organisé par Tendance Ouest, il est venu parler de son nouvel album intitulé "à 2 à 3", un album qui sortira le 10 novembre prochain et sur lequel il sera possible de retrouver des artistes de talent comme Zazie, Bigflo et Oli, Mika, Renaud, Jean-Louis Aubert ou encore MC Solaar.

Vianney a accordé une interview exclusive à Tendance Ouest. - Oeil de Deauville

Vianney a évoqué la prochaine saison de The Voice. - Oeil de Deauville

Vianney a conquis son public dès les premières notes.

200 auditeurs invités par la radio Tendance Ouest ont assisté à un showcase privé de Vianney. - Oeil de Deauville

Vianney a enchanté le public normand lors du Tendance Vip by Tendance Ouest. - Oeil de Deauville

Vianney a enchanté le public normand lors du Tendance Vip by Tendance Ouest. - Oeil de Deauville

Vianney a offert un véritable show à ses spectateurs. - Oeil de Deauville

Une jeune chanteuse havraise rencontre Vianney

Juste avant de prendre sa guitare pour lancer le showcase, Vianney a fait la rencontre de Solène, jeune chanteuse havraise, gagnante du jeu concours Vianney's Cover by Tendance Ouest. Il a lui-même remis à notre gagnante une magnifique guitare LAG Vianney Signature qu'il a dédicacée. Cette guitare était mise en jeu par notre partenaire Lordel Musique à Caen.

Vianney a fait la rencontre de Solène, jeune chanteuse havraise, gagnante du jeu concours Vianney's Cover by Tendance Ouest. - Oeil de Deauville

Vianney a dédicacé la guitare à Solène, gagnante du jeu concours. - Oeil de Deauville

Une seconde guitare Lag Vianney Signature, également dédicacée par Vianney, est à remporter cette semaine. - Oeil de Deauville

Une soirée pleine de surprises

Tendance Ouest a réservé un cadeau exceptionnel à ses auditeurs cette semaine. A partir de la fin du concert jusqu'à vendredi prochain, Tendance Ouest vous propose de gagner une seconde guitare Lag Vianney Signature, également dédicacée par Vianney, à retrouver sur les photos ci-dessous.

Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer le code VIP par SMS au 7 11 12 (2x0,65€ + coût d'envoi). Le tirage au sort aura lieu vendredi 27 octobre.

Vianney est venu parler de son nouvel album "à 2 à 3". - Oeil de Deauville

• Lire aussi. [Vidéo] Deauville. Vianney au Tendance VIP : "Les Franciscaines, un endroit incroyable"