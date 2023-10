[Vidéo] Deauville. Vianney au Tendance VIP : "Les Franciscaines, un endroit incroyable"

200 auditeurs invités par la radio Tendance Ouest ont assisté ce vendredi 20 octobre 2023 à un showcase privé de Vianney dans la chapelle des Franciscaines de Deauville, un ancien monastère devenu un lieu culturel innovant et unique. Tendance Ouest a eu la joie d'accueillir de nouveau cet artiste complet, plein d'humanité et d'une grande sincérité.

"à 2 à 3" : le nouvel album de Vianney

Sur son nouvel album intitulé "à 2 à 3", Vianney a invité des grands artistes, connus et reconnus, comme Zazie, Mc Solaar, Big Flo et Oli ou encore Mika, Ed Sheeran, Renaud et Florent Pagny, mais aussi des pépites à découvrir.

Une interview exclusive

Dans l'interview que Vianney a accordé à Tendance Ouest, il présente son album, mais il évoque aussi la prochaine saison de The Voice et son rôle de parrain de l'édition 2023 du Téléthon qui se déroulera les 8 et 9 décembre.