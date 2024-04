Pierre Garnier connaît un succès fulgurant depuis sa victoire à la Star Academy, le 3 février dernier. Il a séduit le cœur des français avec son premier titre Ceux qu'on était, rapidement devenu single de platine, ce qui représente l'équivalent de 30 millions streams.

A seulement 22 ans, Ceux qu'on était l'a emmené en haut des sommets puisqu'il s'est placé en tête des charts pendant quatre semaines non consécutives et a été pendant deux semaines numéro 1 des titres les plus diffusés en radio au classement du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP).

Sur les réseaux sociaux, on peut constater que le public est déjà impatient de découvrir l'album de leur nouveau chouchou, qu'il tease depuis plusieurs semaines lors de ses interviews. Il a d'abord évoqué qu'il aimerait s'ouvrir un peu plus à travers ce projet avant d'annoncer qu'il pourrait bien sortir avant l'été.

Aujourd'hui, c'est désormais officiel ! Nos collègues du Parisien ont révélé que le premier album du normand sortira le 7 juin prochain, seulement 4 mois après sa victoire. Celui qui mène en parallèle les concerts de la tournée Star Academy, et qui passera par la Normandie le 21 avril et le 17 mai au Zénith de Rouen ainsi que le 22 mai et le 25 mai au Zénith de Caen, va offrir un magnifique projet musical, qui risque d'être le succès de l'été, à ses fans.

Le 7 juin, c'est une date qu'il n'a pas choisi au hasard puisque le lendemain il donnera le dernier concert de la tournée avec ses camarades du télé-crochet à l'Accor Arena de Paris, qui sera diffusé en direct sur TF1.

Pour le reste, Pierre Garnier reste encore discret même si l'on sait déjà que pour cet album il s'est entouré de ses amis Joseph Kamel et Daisy, avec qui il s'était également associé sur Ceux qu'on était ainsi que de Quentin Mosimann, DJ et compositeur, gagnant de la septième saison de la Star Academy. On a hâte de découvrir tout ça !