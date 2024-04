Musique. La Star Academy de retour à la télévision le temps d'une soirée !

Depuis le 9 mars dernier, les sept élèves retenus pour la tournée de la Star Academy parcourent les routes de l'Hexagone, à bord de leur tour bus et savourent leurs premiers moments sur scène. Le tout premier concert donné à Amiens a séduit le public et depuis, le succès ne fait que grandir. Ce sont au total plus de 70 dates qu'ils donneront en quatre mois au public français, belge et suisse. La plupart de ces dates sont complètes et pour ce qui est de la Normandie, vous pourrez les applaudir le 21 avril à 18h et le 17 mai à 20h au Zénith de Rouen ainsi que le 22 mai à 20h et le 25 mai à 15h et 20h au Zénith de Caen.

Lors de ce show, les jeunes chanteurs vous feront vibrer avec leur hymne, J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, The Show Must Go On de Queen, mais aussi avec You're The One That I Want d'Olivia Newton-John et John Travolta, tiré de la comédie musicale Grease ou encore avec L'assasymphonie de Mozart l'Opéra Rock. Le normand Pierre Garnier chantera évidemment son tube Ceux qu'on était, toujours numéro 1 au classement radio du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), en live.

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur ticket d'entrée, pas d'inquiétude ! Le concert de la Star Academy à l'Accor Arena, le 8 juin prochain, sera diffusé en direct sur TF1. En plus de se produire devant 20 000 spectateurs, Pierre, Julien, Helena, Axel, Lénie, Candice et Djébril seront également regardés par des millions de téléspectateurs. De plus, certaines rumeurs laissent penser que la marraine de la saison, Vitaa, pourrait venir par surprise ce soir-là. Affaire à suivre…