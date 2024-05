Jeu. Gagnez vos places pour assister au Tendance VIP de Pierre Garnier dans nos studios à Caen

A l'occasion du Tendance VIP de Pierre Garnier ce mercredi 22 mai, dans nos studios à Caen, Tendance Ouest vous invite à assister à son interview et son showcase avec la personne de votre choix !

Le vainqueur de la Star Academy sera avec nous pour un moment d'exception. On reviendra avec lui sur sa carrière, son aventure au sein du château, sa série de concerts et nous évoquerons ses titres et son futur album.

