People. Après une année folle, le Manchois Pierre Garnier prend une pause

"Je prends du temps pour moi ces dernières semaines et je ne serai pas très présent ici avant le mois de septembre." Sur les réseaux sociaux, Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2023 et Manchois originaire de Villedieu-les-Poêles, a annoncé prendre des vacances. Il "prend de l'énergie" avant une rentrée qui promet d'être pleine de projets pour le jeune homme. Il ajoute : "Je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil et la force que vous donnez à 'Chaque seconde' depuis qu'il est sorti. C'est juste incroyable tout votre engouement et je vous suis hyper reconnaissant."

Une année chargée

Il faut dire que l'année a été assez chargée pour lui, depuis son entrée dans le château de Dammarie-les-Lys pour le télécrochet le 4 novembre 2023, il est passé de l'ombre à la lumière. A sa sortie de l'émission, en la gagnant, le voilà parti dans une tournée fleuve avec pas moins de 75 dates en cinq mois. Pierre Garnier a aussi trouvé le temps de sortir un album solo, qui a plu. Le premier single "Ceux qu'on était" est certifié diamant, le second "Nous on sait", est certifié or et l'album complet "Chaque Seconde" est disque d'or. Pour finir, le Manchois a annoncé une tournée. Il a tout de même trouvé le temps de porter la flamme olympique ! Rien que ça sur les huit derniers mois ! "Merci encore pour tout votre soutien, c'était inimaginable tout ça pour moi il y a encore moins d'un an !", conclut l'artiste normand.

