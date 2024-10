Jeu. Gagnez vos places pour le prochain Tendance Session !

Tendance Ouest vous invite à son prochain concert Tendance Session mercredi 6 novembre à la Sall'In à Cabourg, retrouvez le temps d'une soirée exceptionnelle :

• Adèle & Robin :

Ce duo s'affirme comme l'un des espoirs les plus prometteurs de la pop française, mêlant un univers sensible et acidulé à des mélodies poignantes.

• Daysy :

Une chanteuse à la voix unique, aux textes puissants, elle est aussi co-autrice de l'album "Chaque seconde" de Pierre Garnier.

• Joseph Kamel :

Auteur-compositeur-interprète qui renouvelle la nouvelle scène pop française. Il a déjà collaboré avec Daysy, Julien Doré, Mentissa et bien sûr Pierre Garnier.

• et Pierre Garnier :

Vainqueur de "Star Academy", il a sorti l'album "Chaque seconde", certifié disque de platine, qui sera réédité avec quatre nouveaux titres le 22 novembre 2024, suivi d'une tournée à partir janvier 2025.

Cette soirée de prestige, vous allez pouvoir la vivre avec la personne de votre choix entouré de vos artistes préférés.

Gagner vos 2 invitations immédiatement, envoyez NORMANDIE par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).