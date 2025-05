Jeu. Gagnez vos 2 places pour le concert de Bruce Springsteen à Lille !

Bruce Springsteen est de retour en France, à la fin du mois, il passera par Lille les 24 et 27 mai, et par Marseille le 31.

Cette semaine sur Tendance Ouest, vous gagnez, tous les jours, vos 2 places pour le concert du 27 mai à Lille. Une soirée unique avec le Boss, légende vivante du rock américain depuis plus de 50 ans.

Des titres mythiques comme Born to Run, Dancing in the Dark ou Born in the U.S.A.… en live, dans une ambiance survoltée.

Pour tenter votre chance, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3x 0,75 € + coût d'envoi). Tirage au sort chaque matin à 8h40 sur Tendance Ouest.

Et si vous préférez assurer vos places dès maintenant : toutes les infos et réservations sur gdp.fr.