Caen. Un futur espace dédié aux maraîchers va voir le jour

Identifié parmi plusieurs terrains autour de Caen, le site de La Noé, une parcelle de 4 hectares située près du Palais des Sports à Caen, va bientôt accueillir un tout nouveau projet agricole. L'idée : créer un espace spécialement conçu pour aider de futurs maraîchers à s'installer et à démarrer leur activité dans de bonnes conditions.

Ce projet est porté par La Ceinture Verte, une entreprise dirigée par Maxence Meheust, qui réunit des collectivités, des associations locales, mais aussi des citoyens. Ensemble, ils travaillent à relancer des filières maraîchères locales et durables, en sécurisant l'installation des exploitations et en favorisant leur pérennité.

Un coup de pouce pour le début de carrière

Pour donner toutes les chances de réussite aux futurs maraîchers, La Ceinture Verte propose un modèle d'installation clé en main en échange d'une cotisation annuelle (comme une location) : un bâtiment agricole, des serres, des systèmes d'irrigation et de forage, ainsi que des zones de stockage."C'est un modèle standardisé que nous avons conçu pour qu'un maraîcher puisse dégager un salaire viable dans les cinq premières années de son activité. L'agriculteur reste ensuite libre de compléter les installations comme il le souhaite", explique Maxence Meheust.

Plusieurs futurs maraîchers ont déjà manifesté leur intérêt pour s'installer sur le site de La Noé. Leur sélection définitive sera effectuée lorsque la date de livraison des aménagements sera parfaitement connue. "Nous voulons éviter de faire perdre du temps aux candidats. Nous validerons leur installation uniquement lorsque nous serons certains de la date à laquelle le chantier pourra être livré. Cela leur donne la liberté de s'engager dans un autre projet entre-temps si cela prend trop de retard", précise-t-il.

Les travaux d'aménagement devraient commencer au début de l'année 2026. Un lieu pensé pour répondre à des enjeux essentiels : la relocalisation de l'alimentation, la transition écologique, l'installation de nouveaux agriculteurs et la résilience des territoires.