Musique. Helena frappe fort avec "Capuche" : un clip symbolique et un message fort

Société. Helena dévoile le clip très attendu de "Capuche", une chanson qui aborde le harcèlement de rue et l'envers de la notoriété. En parallèle, elle continue sa tournée avec des dates dans la région et concourt aux Victoires de la Musique.

Publié le 28/01/2026 à 11h55 - Par Aline
Musique. Helena frappe fort avec "Capuche" : un clip symbolique et un message fort
Helena vient de dévoiler le clip de "Capuche". Un titre fort et engagé évoquant le harcèlement de rue et l'envers de la notoriété.

Helena continue de marquer les esprits. Quelques semaines après avoir interprété Capuche sur le prime anniversaire de la Star Academy aux côtés d'Anouk, la chanteuse belge révèle aujourd'hui le clip officiel de ce titre fort et engagé, extrait de la réédition de son premier album Hélé. Une mise en images très attendue, tant le titre a fait réagir dès sa sortie et s'est imposé comme l'un des morceaux les plus marquants de son répertoire.

Un clip inspiré du "Petit Chaperon rouge", entre conte et réalité

Pour illustrer Capuche, Helena s'est inspirée notamment du Petit Chaperon rouge. Une référence loin d'être anodine. La morale du conte, "ne sors pas du chemin", résonne ici comme un avertissement transmis aux jeunes femmes depuis l'enfance : se méfier, éviter, contourner le danger.

Dans le clip, cette symbolique prend vie à travers une direction artistique forte, presque cinématographique. La capuche devient une armure, le décor un espace de tension permanente. Un univers sombre, qui met des images sur un ressenti partagé par beaucoup : la peur, les regards insistants, l'insécurité banalisée.

Dénoncer des des comportements intrusifs 

Avec des paroles très directes, Helena décrit ces gestes devenus des réflexes : marcher plus vite, éviter de regarder derrière, rentrer chez soi sereinement. "Cachée sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi, toi qui t'caches ?" répète-t-elle, en espérant renverser la culpabilité.

Capuche évoque également l'envers du décor de la célébrité. Dans le deuxième couplet, l'homme reconnaît Helena et devient plus insistant. Un scénario que l'artiste a déjà évoqué publiquement, parlant des comportements intrusifs de certains fans.

Helena confirme son ascension

Si Helena fait autant parler d'elle, ce n'est pas un hasard. L'artiste est nommée dans quatre catégories aux prochaines Victoires de la musique, dont Révélation féminine, Révélation scène, Album de l'année (Hélé) et Chanson originale. Un score impressionnant qui montre qu'elle réussit si bien qu'elle s'impose déjà comme l'un des visages majeurs de la nouvelle scène francophone.

L'artiste sera également attendue dans plusieurs villes de Normandie et de ses alentours :

  • Le 24 mai au Festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, dans La Manche
  • Le 23 août au V and B Fest à Château-Gontier, en Mayenne
  • Le 4 novembre au Zénith de Rouen
  • Le 14 novembre au Zénith de Caen

Musique. Helena frappe fort avec "Capuche" : un clip symbolique et un message fort
