Concert. Helena, révélation de la "Star Academy" annonce un Zénith de Caen pour sa tournée solo

On pensait que les carrières solo étaient réservées aux gagnants de la "Star Academy" (coucou Pierre Garnier). Mais Helena, demi-finaliste de l'édition 2023, prouve qu'il n'y a pas besoin de trophée pour conquérir le cœur du public.

Depuis sa sortie de l'émission, la Belge a cartonné avec Summer Body, son premier single qui a fait danser tout le monde cet été. Puis Mauvais Garçon, qui tourne partout. Et maintenant ? Une tournée solo. Oui, SOLO. Avec une vingtaine de dates.

Le Zénith de Caen : rendez-vous le 14 décembre 2025

Vous rêviez de voir Helena en live ? Bloquez votre dimanche 14 décembre 2025. C'est au Zénith de Caen que la magie opérera, avec des billets allant de 39 à 69 euros. Et attention, il y aura de tout : des ballades, de la guitare électrique, et sûrement des moments où vous pleurerez (mais de joie, promis).

Helena l'a dit elle-même : "Les ballades, c'est terminé ! Plus personne ne touche un piano, je veux de la guitare électrique et on va s'éclater !" Une promesse qui donne envie de chausser ses plus belles baskets pour aller jumper (sauter sur place) au Zénith.

La "Reine de Belgique" veut conquérir la Normandie

Sur Instagram, elle partage son excitation :

"Jamais je n'aurais imaginé pouvoir vous annoncer ces Zénith aussi vite… Vous êtes ma motivation et la raison pour laquelle chaque date prend une dimension si spéciale ✨"

Infos pratiques