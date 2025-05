Concert. Daysy assurera la première partie de M. Pokora dans onze Zéniths en fin d'année !

Après la sortie de son EP Tout dire et de son single éponyme début 2025, Daysy dévoile Meilleur, un morceau réalisé par Alban Lico, dont le clip est désormais disponible.

Elle assure l'ouverture de 43 dates de Pierre Garnier

Aujourd'hui Daysy se place comme une artiste incontournable dans l'univers de la composition et de l'écriture. Elle a signé l'hymne des Enfoirés 2025 aux côtés de Joseph Kamel ainsi que le tube plusieurs fois primé Ceux qu'on était de Pierre Garnier. Elle assure également l'ouverture de 43 dates de ce dernier, dont celles de Caen et Rouen les 16 et 17 décembre.

La chanteuse normande se produira le 12 décembre prochain aux Etoiles à Paris. Elle assure également les premières parties de onze Zéniths de M. Pokora à la fin de l'année. Elle ouvrira notamment les concerts du chanteur au Zénith de Caen le 16 novembre et au Zénith de Rouen le 20 novembre.