Concerts. La tournée Star Academy, avec le Manchois Pierre Garnier, va passer par la Normandie

Concerts. Le "Star Academy Tour 2024" va débuter en mars 2024. Sept candidats, dont Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles, vont sillonner la France et se produire sur les plus grandes scènes. La tournée passera par Caen et Rouen.