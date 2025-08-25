Caen. Une collecte de sang organisée bientôt à l'hôtel de Ville

Conséquence de l'été et des départs en vacances, les réserves de sang sont souvent trop faibles à cette période de l'année. Pour y remédier, une collecte est organisée le 29 août au sein de l'hôtel de Ville de Caen. Entre 15h et 19h30, les donneurs sont invités à prendre un peu de leur temps. Il suffit de réserver au préalable un créneau sur le site internet de l'EFS, l'Etablissement français du sang (dondesang.efs.sante.fr).

Il est évidemment toujours possible de prendre rendez-vous tout au long de l'année au sein de la Maison du Don. Le 28 août, une autre collecte est organisée au Studio, à Bretteville-l'Orgueilleuse. Le 5 septembre, la salle Diane Telle de Mondeville et la salle des fêtes de Bretteville-sur-Laize seront aussi mises à contribution.