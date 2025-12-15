Colombelles. Un équipement ultramoderne pour trier les poubelles jaunes

Le centre de tri interdépartemental Normantri, situé à Colombelles, a été inauguré lundi 15 décembre. Moderne, il permettra de trier les déchets qui se retrouvent dans les poubelles jaunes de presque tous les habitants de l'ex-Basse-Normandie. De quoi représenter plus de 55 000 tonnes de déchets à l'année. Au total, ce sont 13 intercommunalités qui ont œuvré ensemble à ce projet, qui permettra à l'avenir de réduire les coûts du tri et du transport. "On a accepté de l'avoir ici, et de mutualiser les frais : à Cherbourg ou Colombelles, chacun paie le même prix", explique le président de Normantri, Olivier Paz.

Marc Pottier, le maire de Colombelles, se réjouit de voir le centre s'installer dans sa commune. "Beaucoup disent 'trier les déchets, pas chez moi'. Nous à Colombelles on dit 'banco !'. C'est plus d'une cinquantaine d'emplois accessibles créés. C'est aussi montrer que l'on répond aux enjeux de demain", explique-t-il. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que le site n'entre pleinement en fonction.