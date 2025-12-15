Municipales 2026. Frédéric Mazier, tête de liste Reconquête à Rouen, veut "régler les problèmes d'insécurité"

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Politique. Frédéric Mazier, ancien fonctionnaire territorial à la retraite, est tête de liste Reconquête pour les élections municipales de Rouen de mars 2026. Il juge que Rouen est en déclin et axe sa campagne sur la lutte contre l'insécurité et l'immigration.

Publié le 15/12/2025 à 10h25 - Par Pierre Durand-Gratian
Frédéric Mazier est candidat Reconquête pour les élections municipales à Rouen en 2026. - Pierre Durand-Gratian

Il est engagé en politique depuis l'âge de 14 ans. Son père, Bernard Mazier, était un cadre du Front national. Frédéric Mazier lui a quitté le parti lepéniste en 2002 avant de rejoindre Debout la France, puis le parti Reconquête d'Eric Zemmour, dès sa création. "Tous les points qui sont défendus par Reconquête ne le sont plus par le Rassemblement national", estime le fonctionnaire territorial à la retraite qui se lance comme tête de liste pour les municipales à Rouen de mars 2026. Il a déjà participé à différentes élections, notamment les départementales ou encore les législatives, dernièrement en 2024 dans la 2e circonscription de Seine-Maritime. Rouennais de toujours, il justifie sa candidature pour cette "ville qu'[il] aime énormément et qu'[il] voit se dégrader à la suite de la politique que mène Nicolas Mayer-Rossignol".

Les thématiques de Reconquête

Sans grande surprise, le candidat bat campagne sur les thématiques du parti d'Eric Zemmour, à savoir la sécurité et la lutte contre l'immigration.

Sur le premier point, Frédéric Mazier estime que "le nombre d'agents de police municipale est suffisant", mais qu'il faut "recentrer leurs missions" trop orientées vers "une politique du chiffre".

Sur l'immigration, autre marotte de Reconquête, Frédéric Mazier promet une priorité aux compatriotes français pour l'accès au logement. Il assure aussi qu'il supprimerait les subventions aux associations "pro-migrantes" qui, selon lui, sont à l'origine de "la perturbation de la tranquillité publique".

Le candidat le sait, il ne décrochera pas la mairie de Rouen, l'union des droites souhaitée n'étant pas faite. "Notre objectif est de passer entre trois et six conseillers municipaux pour pouvoir être une réelle opposition à monsieur le maire", lance-t-il.

Pas de liste commune donc, l'UDR de Ciotti soutenant à Rouen la liste menée par Grégoire Houdan pour le Rassemblement national. "S'il peut se maintenir, j'inviterai à la rejoindre pour le second tour", affirme-t-il, même s'il le martèle : "Reconquête est le seul parti politique de droite qui se présente aux municipales à Rouen."

