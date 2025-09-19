Municipales 2026. Jean-Michel Bérégovoy sera tête de liste à Rouen pour les écologistes

Il était déjà "chef de file" des écologistes en vue des municipales des 15 et 22 mars 2026 à Rouen. Désormais, il est "tête de liste". Jean-Michel Bérégovoy a annoncé sa candidature, vendredi 19 septembre dans l'après-midi. L'écologiste était déjà candidat en 2020 avant de rallier la majorité dirigée par le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol.

Rassembler la gauche

Aujourd'hui, "l'objectif est tenter de rassembler l'ensemble de la gauche", indique le professeur des écoles. Un rassemblement derrière son nom, qui a donc peu de chance d'aboutir, en tout cas avec les socialistes qui devraient partir de leur côté, même si le maire, Nicolas Mayer-Rossignol, indique n'avoir toujours pas pris sa décision à cette heure. "Les discussions sont peu productives", reconnaît Jean-Michel Bérégovoy. Le programme est toujours en cours de construction, mais une chose est sûre, les écologistes, qui ont participé à la majorité à la Ville de Rouen et à la Métropole Rouen Normandie, veulent faire entendre leurs désaccords. "Nous voyons poindre des projets que nous considérons comme productivistes et dispendieux : le palais des congrès, le grand stade ou le terminal croisière des paquebots qui nous pose problème..." Sur la méthode aussi, l'élu évoque une politique "un peu à l'ancienne" avec des décisions un peu trop verticales et, selon lui, trop peu concertées.

"La politique locale, c'est fondamental"

"On a encore en tête ce qui s'est passé pour le 14 juillet qui a montré du dédain pour les élus en général, y compris ses partenaires", évoque encore Jean-Michel Bérégovoy, en référence à un projet de festivités avec Thomas Jolly qui aurait impliqué plusieurs millions d'euros d'argent public avant d'être abandonné.

Les écologistes déclineront eux leur programme sur "protéger, participer et la capacité de proximité". Quid de la Métropole Rouen Normandie ? "On ne va pas faire croire qu'on va en prendre la tête, parce qu'on n'a pas le rapport de force", reconnaît l'élu, qui avoue beaucoup aimer l'engagement municipal. "La politique locale, l'engagement local, c'est le plus important et c'est fondamental", conclut-il.