Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol nommé "révélation politique de l'année"

Il récompense chaque année des personnalités politiques, avec son jury de journalistes et éditorialistes spécialisés. Le prix de "révélation politique de l'année" du Trombinoscope a été décerné au maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie Nicolas Mayer-Rossignol jeudi 15 février, à l'Assemblée nationale. Un prix qui montre qu'il est désormais placé dans les radars de la politique nationale, après notamment sa campagne pour tenter de prendre la tête du Parti socialiste. Dans son discours, il a plaidé pour une gauche républicaine forte, pro-européenne, "qui réconcilie l'idéal et le réel". Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont été désignés "personnalités politiques de l'année".