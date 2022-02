Rouen. Quel rassemblement pour Jean-Louis Louvel, désormais soutenu par LREM ?

Il a été le premier candidat à se lancer dans la course aux municipales 2020 à Rouen (Seine-Maritime). L'entrepreneur Jean-Louis Louvel, fondateur de PGS, président du Rouen Normandie rugby ou encore patron de Paris Normandie, est désormais officiellement soutenu par la République en marche, depuis lundi 14 octobre 2019. La commission d'investiture du parti présidentiel, qui avait plusieurs fois reporté sa décision, a désormais tranché.

Il a été préféré à Marine Caron et Robert Picard, qui se sont déjà rassemblés sur une autre liste pour ces mêmes élections.

Soutien n'est pas investiture. La nuance est importante pour Jean-Louis Louvel qui ne souhaite pas faire campagne avec l'étiquette LREM: "Je ne serai pas le candidat d'un parti, pas le candidat LREM", confie Jean-Louis Louvel. "J'ai demandé le soutien, ça veut dire que LREM reconnaît que j'ai le projet le plus cohérent et qui a le plus de chance de gagner. Ils me soutiennent pour mon projet, pas pour le leur", tient-il à préciser. Il avait d'ailleurs déjà reçu le soutien du Modem et d'Agir, la droite constructive.

Marine Caron, la benjamine des élus du département de Seine-Maritime "prend acte de la décision". Mais pas question pour elle de se précipiter dans un ralliement avec l'entrepreneur avant d'avoir discuté du projet. "Je n'ai pas encore perçu les grands axes du projet de Jean-Louis-Louvel", assure-t-elle en indiquant vouloir poursuivre le dialogue avec lui, sans pour autant "présager de l'avenir". "Aujourd'hui, je suis candidate avec Robert Picard", précise-t-elle.

Ce dernier semble moins frileux et plus enclin à rejoindre le patron rapidement. "J'apprécie beaucoup Jean-Louis Louvel", lâche-t-il d'emblée, en précisant toutefois aussi être attaché au projet. "On n'a pas tout partagé dans le détail en attendant que la commission d'investiture se prononce, mais je ne vois pas de raison d'être dans un antagonisme."

Rassemblement jusqu'aux Républicains ?

À droite de cet échiquier politique rouennais, on cherche toujours un candidat après la déclaration surprise et en solo de Jean-François Bures, qui était arrivé en tête du sondage commandé pour la droite et le centre.

Le président centriste de la Région, Hervé Morin, qui avait commandé le sondage, n'a pas attendu pour se prononcer pour Jean-Louis Louvel. Pour les Républicains, la décision n'est pas encore prise, mais il a bien été entendu que l'entrepreneur ne voulait pas porter l'étiquette LREM. Un soutien n'est donc pas à exclure, en prévision des prochaines élections, départementales et régionales.

Un comité départemental du parti doit se rassembler, vendredi 18 octobre 2019, pour évoquer largement la question et les maigres options qui leur sont offertes.

En face de Jean-Louis Louvel, tous portent également des listes de rassemblement "le plus large possible". C'est le cas du socialiste Nicolas Mayer-Rossignol avec son mouvement #FiersdeRouen, ou encore d'Europe écologie les verts, qui n'a pas encore officiellement désigné sa tête de liste. Côté Rassemblement national, Guillaume Pennelle devrait sans surprise mener la liste comme en 2014.

