Rouen. Le projet de 14 juillet avec Thomas Jolly est annulé, faute d'argent privé

La grande fête annoncée n'aura finalement pas lieu. Mais elle laissera certainement des traces.

La grande célébration des valeurs républicaines à Rouen pour le 14 juillet retransmise sur TF1, avec à la manœuvre Thomas Jolly et Thierry Reboul, les metteurs en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est finalement annulée. 11 millions d'euros étaient nécessaires pour la financer, dont 6 millions d'argent public. Mais c'est là que le bât blesse. Dans un communiqué, les deux artistes indiquent que "la part d'argent privé nécessaire à la tenue du projet 14 n'est pas atteinte", ce qu'ils jugent être "une réalité assez banale dans le milieu artistique et événementiel". La suite du communiqué change de ton, pointant du doigt sans les nommer une partie de la presse et des élus qui "ont œuvré au discrédit du financement public de la Culture, à la dissension et défiance populaire plutôt qu'à son unité". Thomas Jolly va même jusqu'à accuser d'avoir "ravivé à [son] égard un discours de haine".

Un projet à 5 millions d'euros pour la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie

L'information du projet de festivités a été révélée, mardi 13 mai, au lendemain d'une réunion d'information des élus de la Métropole Rouen Normandie, en présence de Thomas Jolly. Il leur avait été demandé de garder les informations confidentielles, dans l'attente du bouclage du financement privé. 5 millions d'euros d'argent public auraient encore dû être votés, 3 millions pour la Ville de Rouen et 2 millions pour la Métropole Rouen Normandie, ce qui a fait vivement réagir les élus. Les écologistes, alliés de la majorité socialiste, ont d'ailleurs fait savoir mardi 20 mai qu'ils ne voteraient pas ces subventions si cela leur était demandé.

"Une opportunité unique en termes d'attractivité"

De son côté, Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie, qui portait le projet regrette l'annulation d'un projet qui "représentait une opportunité unique en termes de culture, de rayonnement et d'attractivité". Il pointe du doigt "une minorité politicienne qui a préféré la polémique au moment où se finalisaient les partenariats privés nécessaires". Et de tacler, en plus de l'opposition, ses alliés écologistes en rappelant "un temps où toute la gauche soutenait réellement la Culture", évoquant à demi-mot des ambitions électorales, à moins d'un an des municipales.

L'opposition locale comme les écologistes, sans jamais critiquer Thomas Jolly comme artiste, se sont interrogés sur la méthode avec une information des élus à deux mois de l'événement, et sur le budget de 5 millions d'euros en période de raréfaction de l'argent public.