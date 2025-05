Rouen. Thomas Jolly, le metteur en scène des cérémonies des JO, prépare une grande fête télévisée pour le 14 juillet

Tout s'organise dans le plus grand secret. Ou presque. La Métropole Rouen Normandie (MRN) travaille à de grandes festivités en plein air pour le lundi 14 juillet 2025, selon plusieurs sources concordantes. A la manœuvre pour ce grand événement, le désormais célébrissime Rouennais Thomas Jolly, metteur en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Le coût annoncé de l'événement, grandiose, serait de 11 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de la Ville de Rouen et de la Métropole Rouen Normandie. Il serait retransmis en direct sur TF1 et s'organiserait notamment autour de la Presqu'Ile Rollet, de l'esplanade Saint-Gervais et du pont Flaubert.

Officiellement, la MRN se refuse pour l'instant à tout commentaire sur cet événement, tout comme Thomas Jolly. Car si la date approche, des négociations sont encore en court pour boucler le financement et que la fête, toujours hypothétique à cette heure, puisse bien avoir lieu.

Une réunion avec les élus pour annoncer le projet

A la manière des cérémonies des Jeux olympiques, l'événement se prépare donc dans la plus grande discrétion. Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie, a invité les élus métropolitains à une réunion, lundi 12 mai dans la soirée pour les informer, avec Thomas Jolly lui-même, et obtenir leur soutien essentiel. "Cette réunion a pour but de vous informer d'un sujet important pour notre territoire", était-il simplement indiqué dans le mail d'invitation, quitte à agacer certains élus d'opposition, qui ne goûtent que peu d'être "convoqués" sans en connaître le motif.

Faire perdurer l'esprit des Jeux

Au mois de septembre 2024, Thomas Jolly avait déjà proposé l'idée d'organiser un "grand spectacle offert à la population" pour faire perdurer l'esprit des Jeux, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. La date du 14 juillet avait alors été évoquée. Il avait par ailleurs plaidé pour une nouvelle "grande politique culturelle".

La Métropole Rouen Normandie a de son côté été candidate malheureuse pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Une candidature qui avait choisi comme fil conducteur la Seine, qui a tant inspiré Thomas Jolly.