Rouen. Thomas Jolly, de retour sur ses terres, pour célébrer les JO : "Je me suis développé ici en tant qu'artiste"

Il s'agissait de prolonger la fête, et de rendre hommage à ceux qui ont fait le succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La Métropole Rouen Normandie organisait une soirée, jeudi 19 septembre, pour célébrer ses athlètes, bénévoles, et autres acteurs de cet événement. Parmi les invités, le désormais ultra-célèbre Rouennais Thomas Jolly, metteur en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture. "C'est une émotion parce que je vais pouvoir voir ma famille. Et puis Rouen, j'y suis né, j'y ai installé ma compagnie et je me suis développé ici en tant qu'artiste", a-t-il indiqué quelques minutes avant l'événement.

L'artiste ne changerait rien ou presque à ce qu'il a proposé, notamment sur la cérémonie d'ouverture le long de la Seine, vue par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Pas même la pluie, qui lui a tout de même provoqué quelques sueurs froides. "Tout le monde pensait que ce serait impossible, cette cérémonie. Et jusqu'au bout, on s'est dit 'ça va pas le faire'. Et puis on s'est battu pour se coordonner sous cette pluie battante, et ça a donné une sorte de force et, quelque part, je suis très heureux qu'il ait plu ce soir-là", a-t-il lâché dans un sourire.

Le Rouennais s'est dit fier aujourd'hui d'avoir pu porter "la culture dans sa diversité pour créer de l'unité". La suite pour Thomas Jolly ? "Les vacances ! Du repos. Pour revenir avec un autre projet : du théâtre, bien sûr, et surtout, raconter des histoires. Au cinéma, ou pourquoi pas sur du jeu vidéo !"