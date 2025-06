Rouen. Porté par les frères Lebrun, Nîmes-Montpellier décroche son premier titre en Pro A au Kindarena 

Grand favori, l'équipe Nimes-Montpellier est devenue championne de France de Pro A à l'occasion de la dernière rencontre de l'année, dimanche 29 juin au Kindarena de Rouen, devant près de 5 000 personnes. Une consécration pour le club, remonté il y a seulement deux ans dans l'élite du tennis de table. Portée par les célèbres frères Lebrun, l'équipe n'a fait qu'une bouchée d'Hennebont (trois à zéro), pourtant deuxième de la saison régulière.

Les frères Lebrun en feu

Félix et Alexis n'auront laissé aucune chance à l'adversaire avec 11-4, 15-13, 11-6 pour le premier face au Roumain Iulian Chirita et 11-8, 11-4, 11-8 pour le second face au Russe Vladimir Sidorenko. C'est Antoine Hachard qui a confirmé la victoire avec à son tour : une victoire trois manches à zéro. "Je suis très heureux d'aller chercher ce titre avec l'équipe, avec la manière, en jouant à un super niveau devant un public venu en nombre", a déclaré le frère cadet Félix, devant nos confrères du Courrier Cauchois qui ont fait le déplacement pour l'occasion. "On a tous fait un match parfait, on ne pouvait pas rêver mieux", a déclaré de son côté Alexis Lebrun.

L'équipe, particulièrement entraînée pour cette rencontre, avait fait escale au Havre deux jours avant pour justement préparer la finale. "Quand on joue comme ça, c'est dur d'aller nous chercher. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça ici, dans une ambiance dingue", poursuit Alexis Lebrun.