Rouen. Tennis de table : première à domicile réussie pour le SPO Rouen

Après sa défaite 3-0 face à La Romagne, le SPO Rouen se devait de remporter son premier match à domicile pour lancer sa saison. De retour en Pro A, les Rouennais découvraient en même temps leur nouvelle Salle 1000 du Kindarena.

Et tout a bien démarré dès le premier match pour la recrue phare du club, Emmanuel Lebesson, qui s'est imposé

3-1 (11-4, 11-9, 5-11, 11-9) face à Benedek Olah. Puis l'autre nouveau joueur, Kwan-Kit Ho a fait le break en battant Chao Zhai 3-2 (11-6, 8-11, 11-9, 9-11,11-8). À la pause, les Rouennais étaient donc devant avec deux points.

Le SPO remonte au classement

Une avance qui a permis à Jesus Cantero d'offrir la victoire finale aux siens en remportant le match 3 face à Kirill Skachkov (8-11, 11-3, 12-10, 13-11). Dans une belle ambiance, le SPO s'est donc offert une très belle première à la maison. "On avait à coeur de bien faire pour lancer notre saison à domicile, on est très heureux de cette victoire et la nouvelle recrue Kwat-Kit s'est très bien intégré. Il y a une belle osmose entre les joueurs", nous confiait le coach Eric Varin à l'issue de la rencontre.

Au classement, Rouen cumule maintenant 6 points et remonte à la 8e place.