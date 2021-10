Rouen. Tennis de table (Pro AM) : le SPO Rouen revient de nulle part pour s'imposer

La déception des derniers championnats de France est déjà passée pour Emmanuel Lebesson et ses coéquipiers du SPO Rouen tennis de table. Le mardi 13 mars 2018, ils se sont imposés à Angers pour réenclencher la marche avant après deux défaites consécutives.

Pourtant, tout avait très mal commencé pour les Rouennais. Dans le premier match, Jesus Cantero s'incline contre Jon Persson sur le score de 3-0 (11-9, 11-9, 11-9). Ensuite, c'est au tour de Emmanuel Lebesson de subir la loi de Jens "Zlatan" Lundquist et perd 3-1 (10-12, 11-8, 11-5, 11-7).

La "remontada" du SPO

Après la pause, Abdel-Kader Salifou n'a pas le droit à l'erreur. Il va chercher les points et s'impose finalement, sur la longueur et en cinq sets (13-11, 4-11, 11-3, 16-18, 5-11) face à Andrea Landrieu. Le SPO n'est pas hors de danger mais cette victoire relance Emmanuel Lebesson, qui bat Persson (8-11, 11-5, 4-11, 8-11) et remet son équipe à flots.

Pour la rencontre décisive, le sort des Normands est entre les mains de Jesus Cantero. L'Espagnol se bat et réussit à s'imposer après une lutte acharnée 2-3 (11-5, 2-11, 11-8, 7-11, 7-11) et donne ainsi les trois points de la rencontre au SPO Rouen.

Au classement, les Rouennais cumulent 23 points avec sept victoires et cinq défaites. Ils sont toujours à la septième place, mais ils gardent Poitiers (24 points) et Chartres (25 points) dans leur ligne de mire.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : le SPO Rouen perd son invincibilité à domicile

Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen