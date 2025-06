Rouen. Finale de tennis de table avec les Lebrun : "L'affiche est belle !", selon Stéphane Hucliez

La finale du Championnat de France de Pro A de tennis de table, qui oppose Montpellier-Nîmes à Hennebont, a lieu en terrain neutre à Rouen au Kindarena, dimanche 29 juin à 15h. Une finale en forme de grande fête pour ce sport, avec les frères Lebrun, stars de la discipline. Stéphane Hucliez est coach du SPO Rouen et entraîneur national chargé de la détection.

Qu'est-ce que ça représente d'accueillir

la finale à Rouen ?

"Depuis 5 ans, le SPO Rouen est parmi l'élite du tennis de table en Pro A. Nous restons sur deux titres de vice-champion de France même si cette année, on ne termine que 6e. Mais Rouen est de grande classe et a eu la confiance de la fédération pour obtenir la grande finale. Ce sera une première de jouer le titre sur une journée sur un terrain neutre."

Peut-on s'attendre à des matchs

de classe mondiale ?

"C'est clair ! L'affiche est belle. D'un côté l'entente Montpellier-Nîmes qui a été première tout le long du championnat régulier. De l'autre, Hennebont, qui a déjà été champion et qui a terminé la saison en boulet de canon."

C'est aussi l'occasion de voir jouer

les frères Lebrun…

"Oui, c'est sûr. Félix et Alexis sont actuellement 7e et 12e joueurs mondiaux. Ils ont brillé lors des JO, lors des Championnats du monde avec le bronze en double. Ce sont deux garçons qui donnent un essor très positif à notre discipline et qui sont reconnus à l'échelle mondiale. Aller les voir, ça ne peut être que réjouissant ! J'ai eu la chance de les rencontrer dans mon travail au sein de la fédération. Ce sont deux gamins super sympas, qui passent bien auprès du public et qui sont passionnés par leur discipline."