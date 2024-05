Tennis de table. Le SPO Rouen est vice-champion de France : "On va encore jouer le podium l'an prochain"

Le SPO Rouen tennis de table vient d'être sacré vice-champion de France en Pro A. Stéphane Hucliez est le coach du club.

Quel bilan faites-vous de cette saison ?

"C'est surtout un travail d'équipe, l'effectif est très homogène et, en même temps, on est capables, individuellement, d'aller chercher de gros poissons. C'est ce qui fait qu'on obtient à nouveau cette place de vice-champion, qui n'est pas rien. Par exemple Caen qui va descendre en Pro B jouait le titre l'an dernier et est passé à un point du titre de champion de France. Cela prouve le niveau de ce championnat qui s'élève d'année en année."

Cela fait deux ans de suite que vous êtes vice-champion, que manque-t-il maintenant pour décrocher le titre ?

"On va encore jouer le podium l'an prochain. Encore une fois, notre homogénéité d'équipe est très forte maintenant, on se dit que si on avait un gros joueur dans le top 20 mondial en plus, là, on pourrait dire qu'on joue le titre. Nos concurrents se renforcent de plus en plus avec de gros joueurs qui sont difficiles à battre. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de victoires et peu de défaites, mais lorsque l'on perd, on perd trop sèchement et comme on additionne tous les points, cela nous coûte à la fin de la saison."

Certains de vos joueurs pourraient-ils aussi participer aux Jeux olympiques ?

"Les deux frères Lebrun et Simon Gauzy, pour moi, sont les trois titulaires de l'équipe de France pour les Jeux, mais il reste une place de remplaçant. Derrière, il y a la jeune génération qui arrive, comme Lillian Bardet (SPO Rouen), Jules Rolland (Thorigné-Fouillard) et puis Alexandre Cassin (SPO Rouen) qui fait office d'outsider. Nos deux Rouennais sont dans le groupe pour prendre cette place."