Rouen. Tennis de Table (Pro B) : l'heure de la montée pour le SPO Rouen ? 

Ce mardi soir 6 juin 2017, au gymnase Colette Besson, le SPO Rouen Tennis de Table accueillera le club d'Issy-les-Moulineaux pour la 18e et dernière journée de championnat de PROBM

La Pro A en vue

Rien n'est encore fait dans cette course à la Pro A, le SPO est certes en tête mais il leur reste un match à jouer pour valider leur place de leader et enfin toucher au but fixé en début d'année.



Au programme de la rencontre, l'adversaire sera Issy-les-Moulineaux avec une 4e place au classement, l'équipe cumulent 34 points, à égalité avec Agen mais sans espoir d'atteindre le podium. Quant aux rouennais, ils cumulent 44 points et sont talonnés par St Denis qui n'a que 2 points de retard.

L'objectif de la rencontre est de marquer au moins les 2 points nécessaires pour etre hors d'atteinte et valider la montée. Ce mardi, les rouennais auront besoin de tout le soutien de leur public et comptent bien fêter ça à la fin de la rencontre.

Mardi 6 juin 2017, à partir de 19h15, Gymnase C. Besson, SPO Rouen - Issy-les-Moulineaux. Tarif: 5€/adulte, gratuit: -12ans, Gratuit pour les licenciés de la métropole.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table : Rouen reçoit Agen, Grand-Quevilly se déplace à Lille

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen

Tennis de table : Le SPO Rouen partage la tête du classement de Pro B

Tennis de Table : Rouen en tête du championnat