En questions. Stéphane Hucliez (entraîneur SPO Rouen) : "la recette miracle, c'est l'équipe !"

Leader de Pro A, le SPO Rouen tennis de table domine cette saison. C'est le moment pour nous d'en savoir un plus sur les méthodes et l'état d'esprit de Stéphane Hucliez. Pour le coach, rien n'est encore joué et les Coyotes rouennais auront besoin de mobiliser leurs forces pour aller décrocher la lune.

Vous avez fait une demi-saison sans embûche, avez-vous une recette miracle ?

La recette miracle, c'est l'équipe ! les joueurs sont tous en osmose. Et je pense que c'est cette dynamique qui donne ce peps à note équipe ! C'est une année exceptionnelle et j'espère, on espère tous, tenir le coup. On bien failli se louper sur les deux premières rencontres, on était mené mais les joueurs ont su redresser la barre pour s'imposer.

Avec ce sans faute, quelles sont vos ambitions ?

En tant que coach, je savoure. On a un petit matelas d'avance avec 4 points mais on n'est pas à l'abri. Comme dirait Guy Roux: "on a le maintien assuré", mais je ne veux pas parler de titre. Ce championnat est vicieux, chaque point compte et il ne faut pas se prendre une défaite 3-0. Coûte que coûte, il faut continuer à marquer des points !

Quels sont les secteurs à améliorer ou les pièges qui pourraient vous attendre ?

Les gros matches arrivent ! On va avoir des tournants délicats à négocier et on compte sur notre public pour nous aider dans les moments difficiles. Toutes les rencontres sont à prendre au sérieux, mais les quatre prochaines seront particulièrement délicates: La Romagne, Angers, Pontoise notre dauphin et Jura-Moretz. Côté équipe, il faut se méfier de la récupération de nos joueurs. Ils sont toujours en Pro Tour, en championnat individuel mais on a quatre joueurs très motivés.