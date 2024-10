Rouen. Les Coyotes reboostés par le succès des Jeux de Paris

L'élite du tennis de table français reprend du service avec la reprise de la Pro A, les yeux encore plein d'étoiles au lendemain des JO de Paris qui a permis à la discipline de glaner huit médailles, dont six en handisport et deux en valides. "J'étais à 300% avec eux car c'est un vrai coup de booster pour notre discipline", commente Stéphane Hucliez, le coach du SPO Rouen qui vient tout juste de reprendre le championnat. Le coach rouennais est particulièrement concerné, en tant qu'ancien entraîneur national chargé de la détection à l'équipe de France. "J'ai eu Félix Lebrun pendant deux ans, j'ai pu me rendre au Japon avec lui en stage, et forcément je suis très fier du parcours qu'il a effectué et comment il a tiré l'équipe vers la médaille de bronze." L'effet Lebrun semble prendre à Rouen, en cette rentrée, avec beaucoup de nouveaux pratiquants au SPO. "On savait que les JO allaient être un succès mais, autant dans le monde sportif que politique, on n'a pas pensé à l'effet que ça allait procurer après, précise le coach déplorant le manque d'infrastructures, il n'y a pas eu assez d'efforts de faits pour construire de nouveaux stades, de nouvelles salles pour accueillir tout ce public qui va demander à faire du sport."

Un championnat encore plus relevé

En attendant les prochaines échéances internationales, le SPO de Rouen devrait recroiser la route des frères Lebrun évoluant à Montpellier, club qui joue le titre cette année en Pro A. Pour les Coyotes, deux fois vice-champions de France en 2023 et 2024, la reprise de la saison, s'accompagne aussi de rêves de titre, même si les ambitions sont contenues par le manque d'un nouvel effectif plus compétitif. "On vise toujours le podium à nouveau", assure le coach qui doit malgré tout s'appuyer sur les mêmes joueurs que l'an passé faute de budget.