36e Nuit des Molières. Le Rouennais Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des JO, récompensé d'un Molière d'honneur

Bientôt un an que le monde entier a découvert le long travail du Normand Thomas Jolly et de ses équipes pour les cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et le directeur artistique reçoit encore des récompenses.

Un outil pour "faire société"

Au soir du lundi 28 avril, le Rouennais a reçu le Molière d'honneur de cette édition, qu'il a dédié au spectacle vivant comme "outil" permettant de "faire société". Avec émotion, il a déclaré : "Soyons prêts à en découdre mais surtout, comme ces cérémonies l'ont montré, à recoudre, nous recoudre !"