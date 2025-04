Rouen. Zeus, le cheval des JO, sera exposé à l'Agora en mai

Le cheval métallique a marqué le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. A l'initiative de Sanofi, mécène et propriétaire de l'œuvre, Zeus reprend sa course. Depuis le 3 mars dernier, il a entamé une tournée européenne et sera de passage à Rouen du lundi 12 au vendredi 23 mai. Il sera installé au niveau de l'Agora Sequana, située au 5 quai Boisguilbert, rive droite.

Une œuvre qui a marqué les JO 2024

La tournée européenne du cheval mécanique Zeus met en valeur "l'expertise industrielle française et l'exceptionnel potentiel créatif du pays", selon Sanofi. A travers sa taille et sa majesté, Zeus "devient un véritable ambassadeur de la France à travers le monde". Comme l'indique Audrey Duval, présidente de Sanofi France, "nous sommes très heureux que Zeus fasse halte à Rouen, où coule la Seine, le fleuve qui a accueilli la cérémonie d'ouverture."

Quand voir le cheval à Rouen ?

D'après la Ville de Rouen, l'œuvre de Zeus sera visible sur l'Agora Sequana, située sur les quais rive droite de la Seine, de 10h à 22h, avec des mises en mouvement de l'œuvre disponibles uniquement de 10h à 19h – chaque mouvement durant 1 minute toutes les 4 minutes, du lundi 12 au vendredi 23 mai. L'accès sera libre, dans la limite de la capacité autorisée, et l'entrée se fera par le quai sud de l'Agora Sequana.

A l'occasion de l'arrivée de Zeus, une exposition itinérante, "Lab de la Science", sera installée sur le parking entre les hangars A et B, samedi 17 et dimanche 18 mai de 10h à 19h. Elle accompagnera l'œuvre et permettra au public de découvrir le "processus de création des médicaments et vaccins de demain".