[Photos et vidéo] Rouen. Après sa chevauchée sur la Seine pour les JO de Paris, Zeus, le cheval d'argent, est exposé sur l'Agora

"J'en ai la chair de poule, je le trouve magnifique, je suis très heureuse de le voir à Rouen", lance émue Jessica, assise sur les gradins de l'Agora. Dimanche 11 mai, Zeus, ce cheval métallique gracieux qui a galopé sur la Seine pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, est arrivé à Rouen. Il est à voir jusqu'au 23 mai, sur cet ancien emplacement du Panorama XXL, à deux pas de son milieu naturel, la Seine.

Zeus est installé sur une plateforme qui se déplie et lui permet d'être déplacé facilement. - Tendance Ouest

Une tournée partout en France

Les équipes de l'Atelier Blam de Nantes, qui ont conçu l'animal d'1,80m au garrot pour 340 kg, se sont affairées toute l'après-midi pour donner vie à son lieu d'exposition, devant des passants aux yeux écarquillés. "Le cheval est devenu un symbole après la cérémonie des JO et une tournée a été organisée. On se rend compte que les gens sont intéressés de le voir et, pour nous, c'est une reconnaissance de notre artisanat", indique Richard Triballier, le régisseur de la tournée de Zeus pour l'Atelier Blam. Après Paris, Montpellier, Lyon, Marseille et Bordeaux, c'est donc à Rouen, la ville de Thomas Jolly, le metteur en scène des cérémonies des JO, que Zeus vient émerveiller le public.

Au galop sur l'Agora

Avec ses deux moteurs, il sera mis en mouvement 1 minute toutes les 4 minutes de 10h à 19h. Le public peut l'approcher gratuitement par une entrée côté quai, au sud de l'Agora. Un barriérage tout autour est installé pour protéger l'œuvre et ses deux moteurs qui permettent de faire bouger les pattes.

Les deux moteurs du cheval sont actionnés une minute toutes les quatre minutes pour qu'il puisse être vu en mouvement. - Tendance Ouest

Alors qu'il était installé sur un ingénieux trimaran pour chevaucher la Seine, Zeus a été adapté pour sa tournée sur la terre ferme. "On lui a préparé un rack pour pouvoir le transporter facilement. Il se déplie pour former une plateforme d'exposition", détaille Richard Triballier. Des plaques d'inox recouvrent cette plateforme pour simuler les reflets de la Seine.

Opération délicate pour sortir l'animal de 340 kilos du camion. - Tendance Ouest

La tournée est financée et organisée par les laboratoires Sanofi qui ont choisi les haltes à proximité de leurs sites, dans des lieux emblématiques. Zeus doit aussi faire une escale au Mont-Saint-Michel du 12 juin au 7 septembre.