Normandie. Zeus, le cheval métallique des JO de Paris, attendu au Mont Saint-Michel et à Rouen

Zeus part en tournée. Il ne s'agit ici pas du dieu grec, mais du cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. On se rappelle du magnifique galop sur la Seine. Il reprendra sa course lors d'une tournée à travers la France qui commence lundi 3 mars, à Paris, à la Porte Maillot.

Le cheval métallique sera notamment près des sites du laboratoire pharmaceutique Sanofi, qui a sponsorisé, et donc payé sa création. Le géant pharmaceutique accompagne ce tour de France d'opérations de communication. Zeus sera aussi exposé dans différents lieux du patrimoine français, et notamment au Mont Saint-Michel du 12 juillet au 7 septembre. "L'escale offrira aux visiteurs une occasion unique d'admirer cette prouesse d'ingénierie et de création, réalisée par l'Atelier Blam", vante Sanofi. Auparavant, Zeus sera du 12 au 23 mai à Rouen, avec notamment une exposition itinérante samedi 17 et dimanche 18 mai.