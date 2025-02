Sanofi. Pourquoi Zeus, le cheval d'acier des JO de Paris, appartient-il à… un labo pharmaceutique normand ?

Derrière ce cheval futuriste se cache un partenariat stratégique. Sanofi, sponsor premium des JO, a financé une partie de la conception de Zeus, imaginé par l'atelier Blam à Nantes. En échange ? L'entreprise s'est offert la propriété du destrier d'acier, tout comme EDF possède la vasque olympique. Une belle façon d'associer son image à l'innovation et à l'esprit des Jeux… tout en gardant un petit souvenir de l'événement.

Un coup de com' bien rodé

Si Sanofi a misé sur Zeus, ce n'est pas juste pour l'amour du sport équestre. L'entreprise soigne son image en s'associant à un symbole de puissance, de technologie et de mouvement. Dans un secteur où la confiance du public est cruciale, associer son nom à une figure emblématique des JO permet de marquer les esprits autrement qu'avec des vaccins et des médicaments. Et puis, quoi de plus visuel et impressionnant qu'un cheval de quatre mètres de haut qui galope sur l'eau ?

Une tournée à la sauce Sanofi

Pas question de laisser Zeus prendre la poussière dans un entrepôt ! Dès lundi 3 mars, il part en tournée à travers la France, avec des haltes bien ciblées : Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes et même le Mont-Saint-Michel. Tiens donc, comme par hasard, que des villes où Sanofi a des installations majeures… Coïncidence ? Pas si sûr.

Zeus, bientôt en mouvement !

Jusqu'ici, la bête de métal était exposée statiquement, mais Sanofi veut en mettre plein la vue : cette fois, Zeus bougera ! Un mécanisme va recréer son galop mythique sur l'eau. Une dernière danse avant de prendre sa retraite ? Rien n'est moins sûr. Sanofi n'a pas encore décidé du sort final de son poulain, mais une chose est certaine : il continuera à faire parler de lui.