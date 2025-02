Insolite. Un gang fait le buzz dans un supermarché normand ? Quand les magasinières se mettent au rap

Ce n'est pas une première. Le premier à avoir mis un pied dans la tendance, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé avec son magasinier devenu une star de TikTok. Ses vidéos ont explosé les compteurs avec plus de 500 000 vues. L'idée ? Humaniser la communication, donner une image plus "cool" aux grandes surfaces (malin) et rendre les clients plus attachés à leur magasin (très malin). Depuis, plusieurs enseignes ont suivi le mouvement, et aujourd'hui, c'est au tour du Hyper U de Douvres de tenter sa chance.

Kendrick Lamar feat. Hyper U : le crossover inattendu

La vidéo en question reprend le refrain du clash entre Kendrick Lamar et Drake sur le morceau Not Like Us. Sauf que cette fois, le conflit n'oppose pas deux rappeurs milliardaires, mais trois salariées en gilet bleu qui enchaînent les punchlines entre deux rayons. L'accroche ? “Quand t'as un CDI en grande surface et un CDD dans le rap game ! They not like us, ils ne sont pas comme nous.”

Et le public a répondu présent : entre éclats de rire, respect pour le groove et quelques critiques (parce que bon, Internet reste Internet), la vidéo a pris son envol.

Un community manager qui joue le jeu (et qui force un peu ?)

Evidemment, tout le monde n'est pas fan. Certains commentaires trouvent la vidéo "malaisante", d'autres applaudissent l'initiative. Mais ce qui fait la différence, c'est la réaction du community manager : avec bienveillance et humour, il défend ses employées et les surnomme même affectueusement "les boomeuses". Et on sent entre les lignes qu'elles n'ont peut-être pas toutes signé pour devenir les nouvelles reines du rap game, mais qu'elles se sont laissées embarquer avec le sourire.

Les supermarchés, nouveaux influenceurs ?

Derrière ces vidéos qui font rire, il y a une vraie stratégie marketing. Loin des pubs classiques, ces supermarchés misent sur le fun et la proximité pour séduire leur public. Et vu les chiffres, ça marche. Alors, après les rappeuses du Hyper U, qui sera le prochain à buzzer ? Un boucher freestyleur ? Un poissonnier qui fait du slam ? Les paris sont ouverts !